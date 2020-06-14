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    • Ekonomi
    • 14.06.2020 10:17
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    • 14.06.2020 10:34
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    Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!

    Son dakika haberi... Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz için hibe desteği başvuruları başladı. Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

    Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!

    Bakan Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydederek, "Bu kapsamda, 2.291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık." açıklamasını yaptı.
    Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!

    HİBE DESTEĞİ 65 BİN LİRA YÜKSELTİLDİ
    50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL'ye yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.
    Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!

    'İŞ'E ENGEL YOK
    Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak "iş'e engel yok" diyerek yola çıktık.

    Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!

    Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz.
    Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!

    Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak.

    Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!

    Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
    Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!

    Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 17 Temmuz 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.
    Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!

    Haberler Ekonomi Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!
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