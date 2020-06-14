Yüz binlerce kişiye hibe desteği! Bakan duyurdu!

Bakan Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydederek, "Bu kapsamda, 2.291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık." açıklamasını yaptı.