Anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte 15 Haziran anlık çeyrek, gram altın 22 ayar bilezik fiyatı.... KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 368 bin 407,06 lira, işlem miktarı ise 729,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 276 milyon 439 bin 310,94 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kule Yetkisi Müessese, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! KADEMELİ ALIM İÇİN İŞTE BEKLENEN SEVİYELER

Küresel piyasalarda beklenen satış dalgasının gram altın fiyatlarını etkileyeceğini aktaran İslam Memiş, "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370, 360, 350 ve 340 lira seviyeleri bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Alım seviyelerini paylaştığı yorumunda 340 TL fiyat beklentisini paylaşmış olan Memiş, altın alacakları acele etmemesi konusunda uyardı. Covid-19 salgını etkilerine değinen Memiş, sonbahara ertelenen düğünleri ise yatırımcılara hatırlattı.

ALTIN İÇİN DİKKATLER DOLAR ENDEKSİNDE

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın alacaklara kritik uyarılarda bulundu. Özsoy, "Piyasalarda hakim olan iyimser hava sonrasında şu günlerde en ufak bir haberin bile yüksek dalgalanmalara sebebiyet verdiği ve yatırımcıların dikkatli olması gereken günlerden geçiyoruz. Güvenli varlıklara yönelişin devam ettiğini, borsa endeksleri ve tahvil fiyatlarının seyrinden görebiliyoruz." dedi.

Özsoy, "Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır. Bu görüşümüzü desteklemek için ons altının 2 ay önce sert bir yükseliş ile geldiği 1.730 dolar seviyesinden bugüne kadar izlediği dalgalı seyirde 1.700 doların altını gördüğü günler olsa da her seferinde toparlanarak 1.730 dolar seviyelerine yükseliş gösterdiğini ve 1.720 dolarda destek bulduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

ALTIN ALMAK İÇİN BİR FIRSAT!

Özsoy "Gram altının da 365 TL seviyelerinin alım için fırsat seviyeleri olduğunu söylerken, hep bu analizlerden yola çıktık. Nitekim bir haftada yüzde 4 gibi bir artış göstererek yine 380 TL seviyelerine geldi. ABD Başkanı Trump'ın seçim turlarına başlaması ile eğer kuvvetli bir destek havası esmeye başlarsa ve Dolar Endeksi yükselişe geçerse, dolar/TL kurunda da yükselişler gözlemlenebilir ve bu da gram altını 380 TL üzerine çıkarabilir" şeklinde konuştu.

"PARA ARZININ ARTMASI ALTINA YARIYOR"

Güvenli limanlara talepteki asıl nedenin para arzının artmasıyla mevcut paraların değerinin düşmesine neden olduğunu ve paralara olan güveni azaltmasına bağlayan Bal, merkez bankalarının ekonomiyi destekleyen tarafta kalmasının devam etmesi durumunda altında fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Teknik olarak incelendiğinde ise, altının onsunda son dönemde gerçekleşen sıkışmanın yukarı yönlü kırılmasının daha muhtemel olduğunu ifade ederek ilerleyen zamanlar için altının onsunda 1800 dolarlı fiyatların çok uzak bir ihtimal olmadığını sözlerine ekledi.

ALTIN NEDİR

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.