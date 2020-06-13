Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları için kritik tahminler yayımlandı. Yayımlanan tahminlerde altının kısa vadede ve uzun vadede nasıl bir yol izleyeceğine yönelik değerlendirmelere yer verildi. İşte altın fiyatlarında son durum ve güncel gram , çeyrek , cumhuriyet altını fiyatları. Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre gram altın 381 TL seviyesinde. Çeyrek altın 614 TL 'ye alınıp 619 TL 'ye satılırken Cumhuriyet altını 2513 TL 'ye alınıp 2534 TL 'ye satılıyor. 22 ayar bilezik gram alış 348 TL satış 352 TL. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İLK TAHMİN
İsviçre merkezli yatırım bankası olarak piyasada bulunan Credit Suisse, zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini , bu nedenle altın fiyatlarında yüksek seviyelerin yeniden görüleceğini belirtti. Öte yandan daha önce yapılan açıklamadaki altın tahmini de yükseltildi.
Beklentiler ise şu şekilde revize edildi:
Üçüncü çeyrek ortalama altın fiyatı tahminini 1.560 dolar/ons seviyesinden 1.750 dolar/ons seviyesine
Dördüncü çeyrek için beklentisini de 1.600 dolar/onsdan 1.775 dolar/ons seviyesine
2021 yılı için ortalama fiyat beklentisini de 1.600 dolar/ons seviyesine alındı.
İKİNCİ TAHMİN
Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee altın fiyatları ile ilgili yayımladığı raporunda , "Piyasa, ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma endişelerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğiliminden destek buluyor," dedi ve "Önümüzdeki iki hafta, çeyrek dönemin sonuna yaklaşmamız dolayısıyla volatil geçebilir. 1,750 dolar, ABD Hazine tahvil faizleri daha da düşmezse, halen altının yukarı hareketini sınırlıyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
ÜÇÜNCÜ TAHMİN: GOLDMAN SACHS
Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda altın fiyatları ile ilgili "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor." dedi.
Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın TSİ 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü. Ytd
DÖRDÜNCÜ TAHMİN
Uzmanlara göre, altının gram fiyatının Haziran sonu itibariyle 390-400 lira bandına geleceği iddia ediliyor. Altına yatırımı 2020 yılının en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Ava Trade baş piyasa analisti Naeem Aslam, e-posta mesajında "ABD işsizlik oranı herkesi şoka uğrattı çünkü açıklanan rakam piyasa beklentisinin çok altında. Altın fiyatları faiz oranlarının negatif bölgeye doğru hareket edeceği beklentisi nedeniyle bu veriyle düştü. Mesaj altının şu anda gözden düşmüş olabileceği şeklinde." dedi.
Son dönemlerde hisse senedinde ciddi bir ralli görüldü. Hisse senetlerinde aşırı değişimler olması ve altına olan talebin azalması nedeniyle altın fiyatları aşağı yönlü seyrine başladı. Koronanın azalması ve hisse senetlerinin yeniden yükselmesi ve ABD 'de açıklanan işsizlik verileri , altın fiyatlarına eksi yönde etki etti.
Altının güvenli liman olarak cazibesi, daha fazla ekonominin yeniden açılması ve virüs eğrisinin yatay hale gelmesi ile birlikte azaldı.
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. hazırladığı notta, "Altın, son haftalarda piyasalarda risk almaya yönelik hareketlerin artması ile birlikte kazançlarını sürdürmekte güçlük çekiyor," dedi ve "Ancak orta vadede yükseliş beklentimiz sürüyor. Makro zemin, normalleşmiş bir büyümeye yönelik piyasa güvenine karşın, zorlu kalmaya devam ediyor. Merkez bankalarının bilançolarındaki genişleme yavaşlama işaretleri vermezken, jeopolitik gerilimler artıyor" ifadelerini kullandı.
Altın Nedir?
Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.