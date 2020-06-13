Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Ava Trade baş piyasa analisti Naeem Aslam, e-posta mesajında "ABD işsizlik oranı herkesi şoka uğrattı çünkü açıklanan rakam piyasa beklentisinin çok altında. Altın fiyatları faiz oranlarının negatif bölgeye doğru hareket edeceği beklentisi nedeniyle bu veriyle düştü. Mesaj altının şu anda gözden düşmüş olabileceği şeklinde." dedi.

Son dönemlerde hisse senedinde ciddi bir ralli görüldü. Hisse senetlerinde aşırı değişimler olması ve altına olan talebin azalması nedeniyle altın fiyatları aşağı yönlü seyrine başladı. Koronanın azalması ve hisse senetlerinin yeniden yükselmesi ve ABD 'de açıklanan işsizlik verileri , altın fiyatlarına eksi yönde etki etti.