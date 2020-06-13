Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.06.2020 02:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2020 02:46
    ABONE OL

    fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek- altın fiyatları...

    Hafta sonu fiyatlarını merak eden vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Dün Kapalıçarşı'da, kapanışta 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.534,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 381,60 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yatırımcısını ilgilendiren açıklama geldi. Art arda yapılan açıklamalarda altın fiyatlarının kısa ve uzun vadede nasıl bir seyir ortaya koyacağı konusunda tahminlere yer verildi. 'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,17 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,06, dolar/TL yüzde 0,87, avro/TL yüzde 0,90 değer kazandı.

    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    Altın fiyatları için kritik tahminler yayımlandı. Yayımlanan tahminlerde altının kısa vadede ve uzun vadede nasıl bir yol izleyeceğine yönelik değerlendirmelere yer verildi. İşte altın fiyatlarında son durum ve güncel gram , çeyrek , cumhuriyet altını fiyatları. Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre gram altın 381 TL seviyesinde. Çeyrek altın 614 TL 'ye alınıp 619 TL 'ye satılırken Cumhuriyet altını 2513 TL 'ye alınıp 2534 TL 'ye satılıyor. 22 ayar bilezik gram alış 348 TL satış 352 TL. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    İLK TAHMİN

    İsviçre merkezli yatırım bankası olarak piyasada bulunan Credit Suisse, zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini , bu nedenle altın fiyatlarında yüksek seviyelerin yeniden görüleceğini belirtti. Öte yandan daha önce yapılan açıklamadaki altın tahmini de yükseltildi.

    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    Beklentiler ise şu şekilde revize edildi:

    Üçüncü çeyrek ortalama altın fiyatı tahminini 1.560 dolar/ons seviyesinden 1.750 dolar/ons seviyesine

    Dördüncü çeyrek için beklentisini de 1.600 dolar/onsdan 1.775 dolar/ons seviyesine

    2021 yılı için ortalama fiyat beklentisini de 1.600 dolar/ons seviyesine alındı.
    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    İKİNCİ TAHMİN

    Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee altın fiyatları ile ilgili yayımladığı raporunda , "Piyasa, ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma endişelerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğiliminden destek buluyor," dedi ve "Önümüzdeki iki hafta, çeyrek dönemin sonuna yaklaşmamız dolayısıyla volatil geçebilir. 1,750 dolar, ABD Hazine tahvil faizleri daha da düşmezse, halen altının yukarı hareketini sınırlıyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    ÜÇÜNCÜ TAHMİN: GOLDMAN SACHS

    Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda altın fiyatları ile ilgili "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

    Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor." dedi.

    Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın TSİ 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü. Ytd
    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    DÖRDÜNCÜ TAHMİN

    Uzmanlara göre, altının gram fiyatının Haziran sonu itibariyle 390-400 lira bandına geleceği iddia ediliyor. Altına yatırımı 2020 yılının en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

    Ava Trade baş piyasa analisti Naeem Aslam, e-posta mesajında "ABD işsizlik oranı herkesi şoka uğrattı çünkü açıklanan rakam piyasa beklentisinin çok altında. Altın fiyatları faiz oranlarının negatif bölgeye doğru hareket edeceği beklentisi nedeniyle bu veriyle düştü. Mesaj altının şu anda gözden düşmüş olabileceği şeklinde." dedi.

    Son dönemlerde hisse senedinde ciddi bir ralli görüldü. Hisse senetlerinde aşırı değişimler olması ve altına olan talebin azalması nedeniyle altın fiyatları aşağı yönlü seyrine başladı. Koronanın azalması ve hisse senetlerinin yeniden yükselmesi ve ABD 'de açıklanan işsizlik verileri , altın fiyatlarına eksi yönde etki etti.
    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    Altının güvenli liman olarak cazibesi, daha fazla ekonominin yeniden açılması ve virüs eğrisinin yatay hale gelmesi ile birlikte azaldı.

    Australia & New Zealand Banking Group Ltd. hazırladığı notta, "Altın, son haftalarda piyasalarda risk almaya yönelik hareketlerin artması ile birlikte kazançlarını sürdürmekte güçlük çekiyor," dedi ve "Ancak orta vadede yükseliş beklentimiz sürüyor. Makro zemin, normalleşmiş bir büyümeye yönelik piyasa güvenine karşın, zorlu kalmaya devam ediyor. Merkez bankalarının bilançolarındaki genişleme yavaşlama işaretleri vermezken, jeopolitik gerilimler artıyor" ifadelerini kullandı.
    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    Altın Nedir?

    Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.
    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

    Haberler Ekonomi Altın fiyatları için çok kritik yeni tahmin yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri