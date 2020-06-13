Tarım girişimcileri için önemli bir destek devrede. Toplam hibe desteği bütçesi 1.2 milyar lira olan IPARD-2 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıkılmasının ardından başvuru süreci başladı. Başvurular Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kabul ediliyor.

% 50-70 ORANINDA

Bu çağrı kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörlerinde sunulacak projeler desteklenecek. Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbirinin destek bütçesi 790 milyon lira olarak belirlendi. Bu kapsamda, yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin euro arasındaki projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri için ise 410 milyon liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin euro arasındaki projelere yüzde 55-65 oranında hibe desteği sağlanacak.

42 İL KAPSAMDA

Yatırımın uygulanacağı iller şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat

İNTERNETTEN DE BAŞVURULACAK

Her 2 tedbir için de başvurular ay başından itibaren TKDK İl Koordinatörlükleri'nde kabul edilmeye başlandı. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinde online proje başvuru sistemi 23 Haziran saat 21.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi de 26 Haziran saat 18.00. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbirinde ise online proje başvuru sistemi 30 Haziran saat 21.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi 3 Temmuz saat 18.00.