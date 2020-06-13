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    • Ekonomi
    • 13.06.2020 Gazete
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    ya 1.2 milyarlık için başvuru zamanı! İşte uygulanacak iller

    ya 1.2 milyar liralık yeni destek için düğmeye basıldı. 2 alanda projesi olan girişimciler, ay içinde başvurularını yapabilecek...

    1.2 milyarlık hibe için başvuru zamanı

    Tarım girişimcileri için önemli bir destek devrede. Toplam desteği bütçesi 1.2 milyar lira olan IPARD-2 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıkılmasının ardından başvuru süreci başladı. Başvurular Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kabul ediliyor.

    % 50-70 ORANINDA
    Bu çağrı kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörlerinde sunulacak projeler desteklenecek. Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbirinin destek bütçesi 790 milyon lira olarak belirlendi. Bu kapsamda, yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin euro arasındaki projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri için ise 410 milyon liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin euro arasındaki projelere yüzde 55-65 oranında hibe desteği sağlanacak.

    42 İL KAPSAMDA
    Yatırımın     uygulanacağı iller şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, , Aydın, Balıkesir, Burdur, , Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, , Erzincan, Erzurum, Giresun, , Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, , Manisa, Mardin, Mersin, , Nevşehir, , Samsun, , Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, , Van, Yozgat

    İNTERNETTEN DE BAŞVURULACAK
    Her     2 tedbir için de başvurular ay başından itibaren TKDK İl Koordinatörlükleri'nde kabul edilmeye başlandı. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinde online proje başvuru sistemi 23 Haziran saat 21.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi de 26 Haziran saat 18.00. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbirinde ise online proje başvuru sistemi 30 Haziran saat 21.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi 3 Temmuz saat 18.00.

    Haberler Ekonomi Kırsal kalkınmaya 1.2 milyarlık hibe için başvuru zamanı! İşte uygulanacak iller
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