Son dakika: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES için görüşmeler başladı! Tamamlayıcı emeklilikte para nasıl alınır?

1 Ocak 2022 sonrası isteğe bağlı TES'e katılmadıkları taktirde 1 Ocak 2022 sonrasında da aynı hükümlere tabi olarak kıdem tazminatı hakları korunmuş olacak. TES 1 Ocak 2022 sonrası bütün çalışanlar için zorunlu olursa bu durumdaki çalışanlar 1 Ocak 2022 öncesi çalışmaları için her bir yıl karşılığı 30 günlük kıdem tazminatlarını alabilecekken 1 Ocak 2022 sonrasında ise her bir yıl için 19 günlük kıdem tazminatı karşılığını işverenden alacaklar. 11 günlük kıdem tazminatı karşılığı olan prim tutarları TES'e aktarılmış olacak. Dolayısıyla çalışanın bu anlamda bir kaybı olmayacak.