Altın alınmalı mı satılmalı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güvenilir liman olarak tabir edilen altın, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte hareketlendi. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonları da kapatılmış ve bu haftanın ilk günlerinde 1 Temmuz'da açılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu bağlamda altın piyasasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Uzmanlar yatırımcılar için kritik olan altının seyrini değerlendirdi.

"UZUN SÜRELİ OLMAYACAKTIR"

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır" dedi.

TALEP MART VE ŞUBAT AYINA GÖRE...

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, emtia piyasalarında yatırımcılar için kritik olan altının seyrini değerlendirdi. Bal, orta-uzun vadeli görüşlere göre altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğinin muhtemel olduğunu ifade ederken, pandemi sürecinde güvenli limanlara talebin mart ve şubat ayına göre zayıflasa da hala gündemde olmaya devam ettiğini bildirdi.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağını açıklaması ve ekonomik görünümdeki risk unsurlarına dikkati çekmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) sonrasında yönünü yukarı çevirdi" başlıklı yorumunda şöyle dedi:

"Bir yandan Fed toplantısında güvercin mesajlar verileceğini fiyatlayan ons altın diğer yandan Kore'deki gerilimin getirdiği güvenli liman alımlarıyla hafta başından bu yana yönünü yukarı çevirmişti. Fed'in uzun bir süre faiz artırımı öngörmemesi değerli metallerin daha da güç kazanmasını sağlarken 1,720 doların da aşılması ile birlikte yukarı yönlü eğilim belirgin şekilde arttı. Hızlı yükseliş küçük çaplı düzeltmelere yol açabilecek olsa da FOMC sonrasında koşulların altın lehine çalıştığını düşünürsek yukarı yönlü denemelerin sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır."

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 381,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.534,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 381,60 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 381 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 380 bin 200 lira, en yüksek 381 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı.