Fiyatlar için kritik dönem: Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İki aylık süreçte...

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarının hangi yöne seyredeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.534,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 381,60 liradan işlem gördü. Vatandaşlar altın fiyatlarının ne yöne doğru hareket edeceğini merak ederken uzman isimlerden kritik uyarılar geldi.

"UZUN SÜRELİ OLMAYACAKTIR"

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır" dedi.