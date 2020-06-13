Fiyatlar için kritik dönem: Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İki aylık süreçte...

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarının hangi yöne seyredeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.534,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 381,60 liradan işlem gördü. Vatandaşlar altın fiyatlarının ne yöne doğru hareket edeceğini merak ederken uzman isimlerden kritik uyarılar geldi.
"UZUN SÜRELİ OLMAYACAKTIR"
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır" dedi.
TALEP MART VE ŞUBAT AYINA GÖRE...
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, emtia piyasalarında yatırımcılar için kritik olan altının seyrini değerlendirdi. Bal, orta-uzun vadeli görüşlere göre altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğinin muhtemel olduğunu ifade ederken, pandemi sürecinde güvenli limanlara talebin mart ve şubat ayına göre zayıflasa da hala gündemde olmaya devam ettiğini bildirdi.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağını açıklaması ve ekonomik görünümdeki risk unsurlarına dikkati çekmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) sonrasında yönünü yukarı çevirdi" başlıklı yorumunda şöyle dedi:
"Bir yandan Fed toplantısında güvercin mesajlar verileceğini fiyatlayan ons altın diğer yandan Kore'deki gerilimin getirdiği güvenli liman alımlarıyla hafta başından bu yana yönünü yukarı çevirmişti. Fed'in uzun bir süre faiz artırımı öngörmemesi değerli metallerin daha da güç kazanmasını sağlarken 1,720 doların da aşılması ile birlikte yukarı yönlü eğilim belirgin şekilde arttı. Hızlı yükseliş küçük çaplı düzeltmelere yol açabilecek olsa da FOMC sonrasında koşulların altın lehine çalıştığını düşünürsek yukarı yönlü denemelerin sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır."
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 381,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.534,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 381,60 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 381 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 380 bin 200 lira, en yüksek 381 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 368 bin 407,06 lira, işlem miktarı ise 729,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 276 milyon 439 bin 310,94 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kule Yetkisi Müessese, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,17 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,06, dolar/TL yüzde 0,87, avro/TL yüzde 0,90 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 107.833,00 en yüksek 111.042,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,17 gerileyerek 109.835,47 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,06 kazanımla 381,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,02 artışla 2.534,00 lira oldu. Geçen hafta 595,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 619,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,87 değer kazanarak 6,8350 liraya, avro da yüzde 0,90 artışla 7,7230 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.
ALTININ ONSU 1.733,26 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.733,26 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8095 lira, satışta 6,8368 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7780 lira, satışta 6,8051 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,08'den, bileşik getirisi de yüzde 9,29'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1240, sterlin/dolar paritesi 1,2530, dolar/yen paritesi de 107,34 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,53 yükselerek 38,40 dolardan işlem görüyor.