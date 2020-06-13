O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

Yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek isteyen milyonlarca emekli "SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Çalışırken verilen aile yardımlarının emeklilikte de devam etmesi gündemde. Talepler hayata geçerse, emekliler de eş-çocuk yardımı alacak. 2 çocuğu olan, 405 lira ek gelire kavuşabilecek.

SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.