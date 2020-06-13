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    • Ekonomi
    • 13.06.2020 23:13
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    • 13.06.2020 23:13
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    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte zamlı emekli maaşları merak konusu oldu. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Ayrıca memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.

    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    Yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek isteyen milyonlarca emekli "SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Çalışırken verilen aile yardımlarının emeklilikte de devam etmesi gündemde. Talepler hayata geçerse, emekliler de eş-çocuk yardımı alacak. 2 çocuğu olan, 405 lira ek gelire kavuşabilecek.

    SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

    Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    EN ÇOK 6 BİN 304 TL

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.

    Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı.

    Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.
    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    TALEP GÜNDEME GELDİ

    Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.
    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    Talepler hayata geçerse; çalışırken ödenen aile yardımı emeklilikte de sürecek. Memurlara eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için 36,52 lira olarak uygulanan aile yardımından, emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 405 lira alacak.
    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    GÖZLER KPDK'DA

    Konu, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına da taşındı. Burada karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu'nda (KPDK) ele alınıyor.
    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    Emekliler, aile yardımı talebinin ilk KPDK toplantısının gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor. TÜED de "Aile yardımının emeklilikte de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" diyor.
    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    HER AY EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ

    Memurların aile yardımı Temmuz'da maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Tutarlar en az yüzde 4 yükselecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ün üstünde çıkarsa, aşan kısım kadar fark da eklenecek.
    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    TAKVİM MAAŞLARI HESAPLADI

    TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Tabloya bakan emekliler, yeni maaşları konusunda fikir sahibi olacak.
    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    Haberler Ekonomi O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?
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