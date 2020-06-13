O ay gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı kaç TL olacak? Eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

Yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek isteyen milyonlarca emekli "SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Çalışırken verilen aile yardımlarının emeklilikte de devam etmesi gündemde. Talepler hayata geçerse, emekliler de eş-çocuk yardımı alacak. 2 çocuğu olan, 405 lira ek gelire kavuşabilecek.
SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
EN ÇOK 6 BİN 304 TL
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.
Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı.
Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.
TALEP GÜNDEME GELDİ
Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.
Talepler hayata geçerse; çalışırken ödenen aile yardımı emeklilikte de sürecek. Memurlara eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için 36,52 lira olarak uygulanan aile yardımından, emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 405 lira alacak.
GÖZLER KPDK'DA
Konu, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına da taşındı. Burada karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu'nda (KPDK) ele alınıyor.
Emekliler, aile yardımı talebinin ilk KPDK toplantısının gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor. TÜED de "Aile yardımının emeklilikte de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" diyor.
HER AY EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ
Memurların aile yardımı Temmuz'da maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Tutarlar en az yüzde 4 yükselecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ün üstünde çıkarsa, aşan kısım kadar fark da eklenecek.
TAKVİM MAAŞLARI HESAPLADI
TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Tabloya bakan emekliler, yeni maaşları konusunda fikir sahibi olacak.