2020 PTT kredisi veren bankalar: PTT kredisi başvurusu, şartları, güncel faiz oranları

PTT, Burgan Bank aracılığıyla ihtiyaç kredisi sağlıyor. Kredi kullanım tutarına göre değişen faiz oranlarıyla sunulan PTT ihtiyaç kredisi detaylarını araştırdık. İşte PTT'den ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların yapacakları ödemeler, maliyet tablosu ve PTT kredi kullanım koşulları.Son zamanlarda herkesin merak ettiği konulardan birisi de PTT Kredisi olmuştur. PTT kredisi ile düşük kredi notu olan herkes krediler alabilir. Özellikle emekli olan kişiler maaşlarını PTT üzerinden alıyorlarsa kredi başvurusunu PTT'nin anlaştığı bankalardan yaparak kolay bir şekilde kredi alabiliyorlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

PTT aracılığıyla kullanılacak ihtiyaç kredisi için vatandaşların sağlamaları gereken bazı koşullar bulunuyor.

Banka kredi kullanım detaylarına dair yapmış olduğu açıklamasında söz konusu kredinin sadece aylık emekli maaşını PTT'den alan ve nakit ihtiyacı olan emekliler ile PTT bünyesinde görev yapan personellere sağlandığını duyurdu.

* Kredi tutarı 3.000 TL ile 4.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,98'dir.

* Kredi tutarı 5.000 TL ile 9.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,65'tir.

* Kredi tutarı 10.000 TL ile 19.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,55'dir.

* Kredi tutarı 20.000 TL ile 55.000 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,49'dur.

PTT KREDİSİ BAŞVURULARI

PTT üzerinden Burgan Bank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar başvurularını PTT şubelerinden yapabilirler.

PTT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak,

18 - 80 yaş aralığında olmak,

Ödenmemiş kredi kartı taksiti bulunmamak,

Aylık kazancın yarısının kredinin bir taksitini ödeyebilmesi,

Düzenli bir gelir beyanında bulunabilmek,

PTT maaş müşterisi veya PTT çalışanı olmak,

Kredi miktarına uygun Hayat Sigortası yaptırılması.

PTT kredi başvuru şartlarını sağlayan kişi nüfus cüzdanı ile beraber PTT şubelerinden birine giderek kredi için başvuru formu doldurmalıdır. Başvurusu uygun bulunan kişi PTT ile anlaşmalı olan bankalardan kredi çekebilme hakkına sahip olur.

Aktifbank PTT Emekli Kredisi

PTT ile anlaşmalı olana bankaların başında Aktifbank gelmektedir. Aktifbank tüm müşterilerine finansman imkanı sunmakta ve N Kolay adını verdiği kredi kampanyaları ile kredi taleplerini kısa sürede cevaplamaktadır. Üstelik herhangi bir kefil ya da şart gerekmeksizin kredinizi kolayca alabilirsiniz. Aktifbank' ın PTT kredisine başvuru yapmak için emeklilerin maaşlarını PTT şubelerinden alması gerekir.

Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank da PTT' nin anlaşmalı olduğu bankalar arasında yer almaktadır. Vakıfbank' tan PTT kredisi almak için maaşınızı PTT' den almanız gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu' ndan emekli olan emekliler bu kredilerden yararlanabilir. Vakıfbank PTT kredisinden yararlanmak için kredi başvuruları Vakıfbank ' a değil PTT şubelerine yapılacaktır. Başvurunuz gerekli incelemelerden geçirilecek olup kredi almaya uygun görülürseniz bu kredilerden yararlanabilirsiniz. Ancak kredi kullanmanıza engel teşkil edecek herhangi bir durumun olması durumunda kredi kullanmanız mümkün olmayacaktır.

Denizbank PTT Emekli İhtiyaç Kredisi

PTT tarafından anlaşma sağlanmış olan bankalardan bir tanesi de Denizbank' tır. Bu krediden yararlanmak için emekli banka müşterilerinin maaşlarını PTT şubelerinden alması gerekmektedir. Kredinin diğer anlaşmalı olan bankalardan farklı bir yönü var. O da kredi tahsis ücreti alınmıyor olmasıdır. Vadeler ise 36 ay olacaktır. Kredi başvurusunda bulunmak için gereken tek evrak T.C. kimlik belgesi olmaktadır.

İNG Bank PTT Postam Kredisi

PTT ile anlaşmalı olan bankalar arasında İNG Bank' ı da saymak mümkündür. PTT ile sağlanan anlaşma sadece emekli müşteriler için değil PTT çalışanları için de geçerli olmaktadır. Emekli ya da PTT çalışan müşterileri kredilerini PTT işyerlerine giderek alabilirler. Kredi vadesi 60 ay olmakla beraber çekilecek en yüksek kredi limiti 45 bin TL olmaktadır. Kullandırılacak olan en az kredi tutarı 2500 TL olurken bu tutarlar çalışan PTT personelleri ve emekliler için de aynı olmaktadır. Faiz oranları çekilecek olan kredi tutarlarına göre değişiklik gösterecektir.

TEB PTT Jet Kredi

PTT' nin anlaşmalı olduğu diğer bankası ise Türk Ekonomi Bankası olmaktadır. Bu krediden PTT personelleri ve PTT emekli maaş müşterileri yararlanabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunmak için gereken tek evrak T.C. kimlik belgesi olacak olur TEB PTT kredi almak için de kredi tahsis ücreti talep edilmemektedir. Kredi üst limiti 40 bin TL olmakla beraber en az kullandırılacak olan kredi tutarı ise 2500 TL' dir. Kredi vadeleri 3 ay ile 36 ay arasında olmaktadır.