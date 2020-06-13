Emekliye 2550 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların kampanyaları...

Emeklilere 3 yılda bir ek gelir yolunu açan banka promosyonu fırsatı sürüyor.
İlk kez 2017'de hayata geçen uygulama kapsamında milyonlarca emekli bu yıl ikinci ödemeyi hem de zamlı olarak alırken, promosyon imkanından yeni emekliler de yararlanıyor.
Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler için kampanyalar da yapılıyor.
İşte bazı kampanyalar:
AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.
GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Başvuruyu mobil uygulamadan ya da müşteri iletişim merkezinden yapanlara ek 200 liraya varan bonus imkanı var.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira veriyor.
GURBETÇİNİN TERCİHİ TÜRKİYE'DEN EMEKLİLİK
Gurbetçi Türkler 'sosyal güvence' için yönünü Türkiye'ye çevirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olanların sayısı 690 bini buldu.
Ağustos 2019'dan itibaren de yaklaşık 120 bin başvuru geldi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise yaklaşık 8 bin kişiye aylık bağlandı.
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, kurumun 35 ülkeyle sosyal güvenlik anlaşması bulunduğunu belirtti.
Yurt dışında yaşayan 690 bin Türk'e aylık bağlandığını ifade eden Ertüzün, şu bilgileri verdi: "650 bin-653 bin civarında kişi borçlanma suretiyle bu haktan faydalandı. Önceden yurda kesin dönüş gerekiyordu. Bu şart zaman içinde yumuşatıldı."
HAZAL ATEŞ