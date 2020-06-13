Köfteden eşek çıktı! Gıdada taklit ve tağşiş yapan 69 firma ifşa edildi

Tarım Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 69 firmaya ait 136 parti ürünü kamuoyuna ifşa etti. Kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat (baş eti, taşlık), kanatlı eti, at ve eşek eti tespit edildi. At ve eşek eti tespit edilen 2 firma da İstanbul'da çıkarken, Bağcılar'da bulunan Tantunimm adlı işletmeye ait pişmiş tantuni ve köftede at ve eşek etine rastlandı. Kağıthane'deki Kervan Saray Sofrası'nda satılan çiğ tavuk dönerde de at eti tespit edildi.
Alkollü içeceklerde kozmetikte kullanılan alkollere sonradan ilave edilen tersiyer butil alkol (TBA) tespit edildi. Ayrıca kimi ürünlere dışarıdan etil alkol ilavesi yapıldığı belirlendi. Alkolsüz içecek, çikolata, enerji içeceği ve kahvede ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Balda fruktoz ve glukoz, kırmızı toz ve pul biber ile siyah çayda gıda boyası saptandı. Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, jelatin, nişasta çıktı.
BARIŞ ŞİMŞEK
Alkollü içeceklerde kozmetikte kullanılan alkollere sonradan ilave edilen tersiyer butil alkol (TBA) tespit edildi. Ayrıca kimi ürünlere dışarıdan etil alkol ilavesi yapıldığı belirlendi. Alkolsüz içecek, çikolata, enerji içeceği ve kahvede ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Balda fruktoz ve glukoz, kırmızı toz ve pul biber ile siyah çayda gıda boyası saptandı. Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, jelatin, nişasta çıktı.
BARIŞ ŞİMŞEK