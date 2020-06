Köfteden eşek çıktı! Gıdada taklit ve tağşiş yapan 69 firma ifşa edildi

taklit veya tağşiş yapıldığıkesinleşen 69 firmayaait 136 parti ürünükamuoyuna ifşa etti.Kırmızı et ve et ürünlerindesakatat (baş eti, taşlık),kanatlı eti, at ve eşek etitespit edildi. At ve eşeketi tespit edilen 2 firmada İstanbul 'da çıkarken,Bağcılar'da bulunanTantunimm adlı işletmeyeait pişmiş tantuni veköftede at ve eşek etinerastlandı. Kağıthane'dekiKervan Saray Sofrası'ndasatılan çiğ tavuk dönerdede at eti tespit edildi.Alkollü içeceklerdekozmetikte kullanılanalkollere sonradan ilaveedilen tersiyer butil alkol(TBA) tespit edildi. Ayrıcakimi ürünlere dışarıdanetil alkol ilavesi yapıldığıbelirlendi. Alkolsüz içecek,çikolata, enerji içeceğive kahvede ise ilaç etkenmaddesi tespit edildi. Baldafruktoz ve glukoz, kırmızıtoz ve pul biber ile siyahçayda gıda boyası saptandı.Süt ve süt ürünlerinde isebitkisel yağ, jelatin, nişastaçıktı.