Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ve kaybettirdi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,17 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,06, dolar/TL yüzde 0,87, avro/TL yüzde 0,90 değer kazandı. İşte merak edilen detaylar...

BU HAFTA HANGİ YATIRIM ARAÇLARI KAZANDIRDI VE KAYBETTİRDİ?

BIST 100 endeksi, en düşük 107.833,00 en yüksek 111.042,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,17 gerileyerek 109.835,47 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,06 kazanımla 381,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,02 artışla 2.534,00 lira oldu. Geçen hafta 595,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 619,00 liraya çıktı.

DÖVİZ KURLARI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,87 değer kazanarak 6,8350 liraya, avro da yüzde 0,90 artışla 7,7230 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.

ALTININ ONSU 1.733,26 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.733,26 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8095 lira, satışta 6,8368 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7780 lira, satışta 6,8051 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,08'den, bileşik getirisi de yüzde 9,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1240, sterlin/dolar paritesi 1,2530, dolar/yen paritesi de 107,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,53 yükselerek 38,40 dolardan işlem görüyor.