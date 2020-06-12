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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 10:22
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    • 12.06.2020 10:22
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    kura sonuçları isim listesi! için tıkla!

    kura sonuçları isim listesi! TOKİ tarafından Türkiye genelinde 100 bin konut inşa ediliyor. Sosyal konut projesi sayesinde yüzbinlerce aile uygun fiyatlarla ev sahibi olabiliyor. Her gün yeni bir il için gerçekleştirilen kura çekilişiyle hak sahipleri de belli oluyor. Bugün yapılan kura çekiminde; Denizli’nin Pamukkale ilçesinde inşa edilecek 444 konutun hak sahipleri belli oluyor. Peki, TOKİ Denizli Pamukkale kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, sorgulama ekranı!

    TOKİ Denizli Pamukkale kura sonuçları isim listesi! TOKİ Denizli Pamukkale kura sonuçları için tıkla!

    TOKİ Denizli Pamukkale kura sonuçları isim listesi! TOKİ Denizli Pamukkale kura sonuçları sorgula! 100 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Bugün yapılan TOKİ Denizli Pamukkale kura çekilişinin ardından gözler isim listelerine çevrildi. Başvuru yapan ve ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş TOKİ Denizli Pamukkale kura çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Detaylı listeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

    TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE KURA SONUÇLARI!

    TOKİ Denizli Pamukkle kura çekiliş sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan tıklayabilirsiniz. Kura çekilişi saat 10:00'da başladı. Çekilişin saat 12:00 itibariyle sona ermesi ve sonuçların da birkaç saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

    TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÖZLEŞME İMZALANMASI

    Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

    Sözleşme imzalama aşamasında;

    Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

    Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

    Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

    ÖDEMELER NASIL OLACAK?

    Hak sahiplerine konutlar;
    Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

    Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

    Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
    Haberler Ekonomi TOKİ Denizli Pamukkale kura sonuçları isim listesi! TOKİ Denizli Pamukkale kura sonuçları için tıkla!
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