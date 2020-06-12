Bir önceki aya göre yaşanan daralma yıl sonu tahminlerini de teyit eder nitelikte. İngiltere ekonomisine 2020 yılında yüzde 14 gibi büyük bir oranda daralma yaşaması bekleniyor.

İLK SİNYALLER MARTTA GELDİ

Virüsün nispeten daha düşük etkisi olduğu ilk çeyrekte İngiltere yüzde 2'lik bir daralma yaşamıştı. Ancak mart ayında daralmanın şiddeti artmış ve yüzde 5.2'lik bir küçülme meydana gelmişti. Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde zaten kırılgan olan İngiltere ekonomisinin virüs nedeniyle çok yüksek oranda bir düşüşle yılı kapatacağına kesin gözüyle bakılıyor.