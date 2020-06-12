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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 10:29
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    • 12.06.2020 10:29
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    ekonomisi kabusu yaşıyor! Nisanda yüzde 20.4 küçülme

    Koronavirüs dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ’yi derinden vurdu. Salgınla mücadelede başarılı bir grafik izlemeyen İngiltere'nin ekonomisi nisan ayında yüzde 20.4 gibi devasa bir daralma yaşadı.

    İngiltere ekonomisi kabusu yaşıyor! Yüzde 20 küçülme

    Bir önceki aya göre yaşanan daralma yıl sonu tahminlerini de teyit eder nitelikte. ekonomisine 2020 yılında yüzde 14 gibi büyük bir oranda daralma yaşaması bekleniyor.

    İLK SİNYALLER MARTTA GELDİ
    Virüsün nispeten daha düşük etkisi olduğu ilk çeyrekte İngiltere yüzde 2'lik bir daralma yaşamıştı. Ancak mart ayında daralmanın şiddeti artmış ve yüzde 5.2'lik bir küçülme meydana gelmişti. Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde zaten kırılgan olan İngiltere ekonomisinin virüs nedeniyle çok yüksek oranda bir düşüşle yılı kapatacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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