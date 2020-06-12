Otobüse yüzde 30 indirim

Ulaştırma Bakanlığı, yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan tavan ücret tarifesinde düzenlemeye gidecek. Otobüs bileti tavan fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 düşürülmesi planlanıyor. Buna göre, 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek. İstanbul- Ankara hattı biletlerinin fiyatı en çok 160 lira yerine 120 lira olacak. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlayacağız. Hatta sürecin seyrine göre mevcut tebliğin 31 Temmuz'dan önce yürürlükten kaldırılması ve tavan-taban fiyat uygulamasına son verilmesi de mümkün" dedi.