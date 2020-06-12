Milyonlarca emekli 1000 TL alacak! Peki ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını arıyor. Emekliler her yıl toplamda iki sefer bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyor. Her bayram öncesi 1000 TL emeklilerin hesaplarına yatıyor. Bu sayede emekli vatandaşlarımız bayram öncesi rahat bir nefes alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyeleri beklenen tarihten önce yatırılmıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? 1000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte detaylar…
İKRAMİYELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Temmuz'a denk geliyor. İkramiyelerin bu tarih aralığında yatırılması beklenirken Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.
KİM, NE ALACAK?
Emekli: 1.000 TL
Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.
TEMMUZ AYINDA EMEKLİLER KAÇ PARA ALACAK?
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
NASIL ETKİLER?
2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak. Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre ikramiye, erkene çekme durumu olmazsa 27-30 Temmuz'da ödenecek.
2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca memurun-emeklinin Temmuz zammı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı. En düşük emekli maaşı esnafta bin 865, memurda 2 bin 782, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 208 liraya yükselirken, kesin oran için 1 veri kaldı. Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.
YENİ EMEKLİLER DE FAYDALANABİLECEK
Hükümet hayata geçirdiği bayram ikramiyesi ve banka promosyonu ile emeklilere ek gelir imkanı sağlarken, ek ödeme dahil taban aylık ödemesini de bin 500 liraya çıkardı. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler, değil, yeni emekliler de faydalanıyor.
Emekli olanlar, maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. Önümüzdeki günlerde emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşacak.
Ayrıca 27-30 Temmuz tarihlerinde verilmesi beklenen Kurban Bayramı ikramiyesini de cebine koyacak olan yeni emekliler, 3 yıllık taahhütnamesini verip promosyondan da yararlanacak.
Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabilecek. Seçilen bankaya göre promosyon tutarı artabilecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yılın Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
Emeklilere ödenecek ikramiyelerin Temmuz ayı içerisinde yatırılması bekleniyor.