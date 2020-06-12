Milyonlarca emekli 1000 TL alacak! Peki ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını arıyor. Emekliler her yıl toplamda iki sefer bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyor. Her bayram öncesi 1000 TL emeklilerin hesaplarına yatıyor. Bu sayede emekli vatandaşlarımız bayram öncesi rahat bir nefes alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyeleri beklenen tarihten önce yatırılmıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? 1000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte detaylar…

İKRAMİYELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Temmuz'a denk geliyor. İkramiyelerin bu tarih aralığında yatırılması beklenirken Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.