Altını olanlar veya altın alacaklar çok dikkat: Uzmandan flaş altın yorumları tahminleri geldi!

ALTIN İÇİN DİKKATLER DOLAR ENDEKSİNDE

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın alacaklara kritik uyarılarda bulundu. Özsoy, "Piyasalarda hakim olan iyimser hava sonrasında şu günlerde en ufak bir haberin bile yüksek dalgalanmalara sebebiyet verdiği ve yatırımcıların dikkatli olması gereken günlerden geçiyoruz. Güvenli varlıklara yönelişin devam ettiğini, borsa endeksleri ve tahvil fiyatlarının seyrinden görebiliyoruz." dedi.

Özsoy, "Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır. Bu görüşümüzü desteklemek için ons altının 2 ay önce sert bir yükseliş ile geldiği 1.730 dolar seviyesinden bugüne kadar izlediği dalgalı seyirde 1.700 doların altını gördüğü günler olsa da her seferinde toparlanarak 1.730 dolar seviyelerine yükseliş gösterdiğini ve 1.720 dolarda destek bulduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.