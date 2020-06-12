Altını olanlar veya altın alacaklar çok dikkat: Uzmandan flaş altın yorumları tahminleri geldi!

Altın fiyatlarında bu hafta başlayan hareketlilik fiyatlara yansıdı. Gram altın fiyatları yeniden 377 TL seviyesine yükselirken, ons altın 1.700 dolar altında kalıcı olmadığını gösterdi. Dolar kurunda hafif kıpırdanma etkisi ile altın gram fiyatında yeniden vatandaşın altın yorumları pozitife döndü. Bugün 3 aracı kuruluş uzman altın yorumları ile gün içi tahminlerine yönelik senaryoları hazırladı. Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
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Gram altın fiyatları şu dakikalarda 380 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1734 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1734 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır" dedi. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1734 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.38 oranında düşüşle 1734 dolardan işlem gördü.
Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
ALTIN İÇİN DİKKATLER DOLAR ENDEKSİNDE
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın alacaklara kritik uyarılarda bulundu. Özsoy, "Piyasalarda hakim olan iyimser hava sonrasında şu günlerde en ufak bir haberin bile yüksek dalgalanmalara sebebiyet verdiği ve yatırımcıların dikkatli olması gereken günlerden geçiyoruz. Güvenli varlıklara yönelişin devam ettiğini, borsa endeksleri ve tahvil fiyatlarının seyrinden görebiliyoruz." dedi.
Özsoy, "Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır. Bu görüşümüzü desteklemek için ons altının 2 ay önce sert bir yükseliş ile geldiği 1.730 dolar seviyesinden bugüne kadar izlediği dalgalı seyirde 1.700 doların altını gördüğü günler olsa da her seferinde toparlanarak 1.730 dolar seviyelerine yükseliş gösterdiğini ve 1.720 dolarda destek bulduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.
ALTIN ALMAK İÇİN BİR FIRSAT!
Özsoy "Gram altının da 365 TL seviyelerinin alım için fırsat seviyeleri olduğunu söylerken, hep bu analizlerden yola çıktık. Nitekim bir haftada yüzde 4 gibi bir artış göstererek yine 380 TL seviyelerine geldi. ABD Başkanı Trump'ın seçim turlarına başlaması ile eğer kuvvetli bir destek havası esmeye başlarsa ve Dolar Endeksi yükselişe geçerse, dolar/TL kurunda da yükselişler gözlemlenebilir ve bu da gram altını 380 TL üzerine çıkarabilir" şeklinde konuştu.
"PARA ARZININ ARTMASI ALTINA YARIYOR"
Güvenli limanlara talepteki asıl nedenin para arzının artmasıyla mevcut paraların değerinin düşmesine neden olduğunu ve paralara olan güveni azaltmasına bağlayan Bal, merkez bankalarının ekonomiyi destekleyen tarafta kalmasının devam etmesi durumunda altında fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.
Teknik olarak incelendiğinde ise, altının onsunda son dönemde gerçekleşen sıkışmanın yukarı yönlü kırılmasının daha muhtemel olduğunu ifade ederek ilerleyen zamanlar için altının onsunda 1800 dolarlı fiyatların çok uzak bir ihtimal olmadığını sözlerine ekledi.