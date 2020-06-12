TOKİ Sinop kura çekiliş sonuçları için tıklayınız! TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesi! TOKİ tarafından Türkiye genelinde 100 bin konut inşa ediliyor. Sosyal konut projesi sayesinde yüzbinlerce aile uygun fiyatlarla ev sahibi olabiliyor. Her gün yeni bir il için gerçekleştirilen kura çekilişiyle hak sahipleri de belli oluyor. Bugün yapılan kura çekiminde; Sinop'un merkezinde inşa edilecek 300 konutun hak sahibi belli olacak. Peki, TOKİ Sinop kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Sinop kura sonuçları sorgulama ekranı!
TOKİ SİNOP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Sinop merkezi için yapılacak kura çekilişi 12 Haziran Cuma günü saat 14:00'te başlayacak. Çekiliş canlı yayınla TOKİ'nin resmi Youtube adresinden yayınlanacak.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.