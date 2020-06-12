İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabiliyor. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulurken, taşıt kredisi için de uygun kredi imkanları mevcut. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak vatandaşlar için aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak vatandaşlar ise yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanabiliyor.