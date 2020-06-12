Kamu bankalarının uygun kredi imkanını fırsat bilenler, otomotiv sektörüne yöneldi. Antalya'da sıfır araçların satış yerlerinde tüketici trafiği 4 kat artarken, noterler önünde devir işlemleri için sıra bekleyenlerin yoğunluk oluşturduğu dikkat çekti.
Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 'konut kredisi', 'taşıt kredisi', 'sosyal hayatı destek' ve 'tatil destek' olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Kamu bankaları, vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla kredi paketinin başvurularını kabul etmeye başladı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabiliyor. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulurken, taşıt kredisi için de uygun kredi imkanları mevcut. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak vatandaşlar için aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak vatandaşlar ise yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanabiliyor.
TAŞITTA FAİZ YÜZDE 0.49 OLACAK
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ ORANLARI
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
SIFIR KONUT 12 AY ÖDEMESİZ KREDİ TABLOSU
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
12+168=180
1.019
171.184
Sıfır konut için eşit taksitli örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
180
937
168.709
İkinci el konut için 12 ay ödemesiz örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
12+168=180
1.095
183.925
İkinci el konut için eşit taksitli örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
180
1.007
181.285
Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren banka şubelerinden yapılacak.
EN FAZLA 7 YAŞINDA 2. EL ARACA VERİLECEK
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Binek otomobil örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
50.000
6+54=60
1.253
67.647
Ticari taşıt örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
50.000
6+54=60
1.223
66.043
Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren bankaların şubelerinden yapılabilecek.