2020 MEMUR ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılı içerisinde yapılacak memur alımına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi." ifadeleri yer aldı.

Buna ek olarak kamu kurumu ve kuruluşlarına yapılacak 6 bin 219 memur alımının başvuru tarihine ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadı.