Yeni normalleşme ile 62 kamu kurumuna tahsis edilen 6219 memur alımları yapılması bekleniyor. Kamu kurumları ihtiyaç belirleyerek Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığına bildirilmişti. 2020 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak memur alımı için müjdeli haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki süreçte 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 alım yapılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
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2020 MEMUR ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılı içerisinde yapılacak memur alımına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi." ifadeleri yer aldı.
Buna ek olarak kamu kurumu ve kuruluşlarına yapılacak 6 bin 219 memur alımının başvuru tarihine ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadı.
HANGİ KURUM VE KURULUŞLARA MEMUR ALIMI YAPILACAK?
Alınan karar ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 127 üniversiteye 1.016 ilave atama yapılacağını duyurdu. Buna ek olarak 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1.651, diğer kurumlar da toplamda 6.650 ilave atama gerçekleştirmiş olacak.
MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- T.C. vatandaşı olma,
- 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 35 yaşını geçmemiş olma,
- Kamu haklarından mahrum olmama,
- Güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu olma
- Eğitim şartlarında en az lise, önlisans ve lisans mezunu olma
Memur ataması yapılacak kadrolara ilişkin atamalara ait özel şartlar ÖSYM tarafından yayınlacak olan başvuru kılavuzu ile ilan edilecek.
Madde 1–(1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 20/2/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Karara ekli (1) sayılı listede belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanabilecekleri atama sayıları ekli listede gösterilmiştir.
Madde 2–(1) 20/2/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. "o) Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılacak atamalar,"
Madde 3–(1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 –(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
MEMUR NEDİR?
Memur, devlet hizmetlerinden bir aylığa bağlı olarak çalışan kimselere, görevlilere denilmektedir. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir. Ülkemizde devlet bünyesinde çalışmakta olan kişiler incelendiğinde memurluğun çok önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Öyle ki, kamu bünyesinde çalışmakta olan 3 milyonu aşkın vatandaşımızın, 2 milyondan fazlası memur kadrolarında istihdam edilmektedir. Bu oldukça ciddi bir rakamdır.
MEMURLAR NE İŞ YAPARLAR
Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.