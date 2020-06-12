Ek gösterge, taşeron maaş zammı, KYK borçları, ve EYT son durum vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda yaşanan gelişmeleri haberimizde sizlere aktarıyoruz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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AK PARTİ 'DEN AÇIKLAMA: KOMİSYONLARA İLETİLDİ

Komisyon üyeleri,gelen taleplerin, soruların not alındığını, bunların komisyonlara ve bakanlıklara iletileceğine yer verildi.

Bakan Soylu'dan Polislere 3600 Ek Gösterge Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polislere verilmesi düşünülen 3 bin 600 göstergenin sorulması üzerine: ''Biz bunu hükümet olarak gerçekleştireceğiz. Yani bu konuda sözümüz var. Bu sözümüzü bu süreç ortadan kalktıktan sonra gerçekleştireceğiz inşallah. Çünkü Türk polis teşkilatı da jandarmamız da sahil güvenliğimiz de yani kolluk kuvvetlerimiz bu dönemde çok önemli adımlar attı.'' ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE ARTIŞI NASIL OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarına göre: Ek göstergelerin 3600'e çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisinin kendileriyle birlikte emeklileri de olumlu manada etkilenecek. Emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Bütün memurların bordrosunda temel ölçütlerden birisi olan ek gösterge mikarındaki artış mevcut maaşlarda artışa neden olacak ama asıl etkiyi emeklilerin maaşlarında ve emekli ikramiyesinde gösterecek.

4'ün 1'i derecesindeki 25 yıllık bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi, ek gösterge 3600 olduğu zaman 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık bir memurun emekli ikramiyesi ise 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Yani 3600 ek gösterge 17-20 bin civarlarında bir artış getirecek. Emekli maaşlarında da ortalama 500 lira artışın olacağı görülüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklamasından sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a da bu konuda soru yöneltildi. 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlatan bir basın mensubu, polislere, din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge artışında son durumu sordu. İbrahim Kalın: 'Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu.' demişti.

KYK BORÇLARI ERTELENEBİLİR Mİ?

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanlar, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin KYK'ya müracaat etmesi durumunda Yİ-ÜFE uygulanması koşuluyla birer yılık süreler ile borç ödemesi ertelenebilir. Belirlenen durumlar dışında kişilerin başka bir okulda öğrenci olması ya da işsiz kalması vb. hallerde borcun ertelenmesi, silinmesi ya da yeniden taksitlendirilmesi söz konusu değildir.

Duruma uygun olan KYK borçluları, ödemelerini ertelemek için borç başlangıç tarihinden 1 ay öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet aracılığıyla sunulan "Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" sayfasına girmelidir.

KREDİ BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA SİLİNİR?

Öğrenim kredisi borçlarının silinebilmesi için temel prensip olarak kişilerin çalışmaz durumunda olması gerekir. Yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporunda "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunuyorsa borçların silmesi mümkündür.

YENİ EYT ÖNERİSİ

Bir milletvekilinin emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirdiği, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu belirtildi.

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20 yıl sigortalılık; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı artırıldı. Emeklilik yaşı, kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'e çıkacak şekilde tekrar yükseltildi. Emekliliğe hazırlanan pek çok kişi bir gün farkla 2-3 yıl daha beklemek zorunda kaldı.

Binlerce vatandaşı etkileyen emeklilikte yaşa takılanların talebi, Meclis'in gündeminde yer alan konulardan biri. Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan EYT düzenlemesi onaylanırsa, pek çok kişi emeklilikte yaşa takılma sıkıntısından kurtulacak.

Son günlerin en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri de EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) oldu. Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.

Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.

3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır. Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.

TAŞERON İŞÇİLERE ZAM OLACAK MI?

2020 yılında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bilindiği üzere 3 aylık bir ertelemenin içerisinde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında ilk ay Haziran'da dolacak. 3 aylık süre ise Ağustos ayında tamamlanacak. Taşeron işçilerin bundan önceki sözleşme maddeleri ise 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacak. Yani taşeron işçilerin 2020 TİS ile elde edecekleri hakları bu tarihten sonra ki dönem geçerli olacak. Bu kapsamda 2020 TİS görüşmelerinin Ağustos sonu Eylül başında yapılması bekleniyor.

Taşeron işçilerin mali ve sosyal haklarının belirleneceği görüşmelerde ise maaş zammı, yüzdelik dilim, ek ödemeler, ikramiyeler, tayin hakkı ve görev tanımı gibi konuların ele alınacağı öngörülüyor.