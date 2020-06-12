Taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredi faiz oranı ne kadar?

Taşıt kredisi başvurularına dair detaylar merak konusu oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'un 0.49-0.69 faiz fırsatıyla duyurduğu taşıt kredisinin ardından gözler sıfır ve ikinci el araç fiyatlarına çevrildi. Kamu bankaları tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hazırlanan taşıt kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Dev kredi kampanyasının duyurulmasıyla birlikte ikinci el araç satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Peki, taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.