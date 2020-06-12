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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 21:31
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    • 12.06.2020 21:33
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    Sıfır ve 2. el araçlarda yapılacak mı? Gözler orada! Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    Sıfır ve ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşların gündeminde nin olup olmayacağı yer alıyor. 2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile otomotiv satışları artış göstermişti. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sıfır ve ikinci el araç kredisi kampanyalarını açıkladıktan sonra sıfır araçlara ÖTV indirimi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV indirimi yapılacak mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV indirimi yapılacak mı?

    Üç kamu bankası tarafından duyurulan düşük faizli taşıt kredisinin ardından otomobil piyasasında hareketlilik yaşandığı görülüyor. Bu gelişmelerin hemen ardından sıfır araç sahibi olmak isteyenler yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere 2018'de yapılan indirimin ardından otomobil satışları yükseliş göstermişti. Peki, sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV indirimi yapılacak mı? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

    SIFIR VE 2. EL ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ YAPILACAK MI?

    ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

    ÖTV NEDİR?

    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

    ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?

    Özel Tüketim Vergisi;

    - Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),

    - İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),

    - Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.

    KREDİ DESTEK PAKETLERİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE CAN SUYU OLACAK

    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz." dedi.

    Erkoç, kamu bankaları tarafından açıklanan avantajlı kredi destek paketlerinin tüm sektörleri olumlu etkileyeceğini söyledi.

    Yerli üretim sıfır otomobillerde 0,49 ve 0,69 faizle kredi verileceğini, ikinci el otomobil alımlarında ise 0,82 faiz oranı uygulanacağını anımsatan Erkoç, kredilerde 60 ay vade ve 6 ay öteleme seçeneklerinin de yer aldığına dikkati çekti.

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