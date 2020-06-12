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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 20:25
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    • 12.06.2020 20:25
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    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 Bağ-Kur zamlı ?

    Temmuz ayını büyük bir heyecanla bekleyen milyonlarca na yapılacak zam oranlarını öğrenmek istiyor. Yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek isteyen vatandaşlar bu bağlamda " ve Bağ-Kur güncel ?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Emekliler Temmuz ayı zammıyla ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek isteyenler bu kapsamda "SSK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

    Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    EN ÇOK 6 BİN 304 TL

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.

    Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı.

    Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.
    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    TAKVİM MAAŞLARI HESAPLADI

    TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Tabloya bakan emekliler, yeni maaşları konusunda fikir sahibi olacak.
    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Haberler Ekonomi Temmuz ayı geldi çattı! 2020 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
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