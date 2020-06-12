Askerlik borçlanmasından yararlanmak için kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.

4A, 4B veya 4C sigortalılık statüsünde çalışma hayatını sürdürenler borçlanma hakkını askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı için yapabilir. Askerlikten muaf olan ya da henüz askerlik görevini tamamlamamış kişiler askerlik borçlanması hakkından yararlanmaz.

Kişilerin er ya da erbaş olarak silahaltına alınması gerekir. Askerlik borçlanması kapsamında yedek subaylık okulunda geçen eğitim ve hazırlık aşamaları da dahil edilir. Vatani görevini yerine getirdiği süre boyunca kişilerin adına SGK'ya herhangi bir sigorta priminin ödenmemesi şarttır.