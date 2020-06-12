Peş peşe ilanlar yayınlandı! Üniversitelere sağlık personeli alımı ilanları! Lise üniversite mezunu personel alımı başvuru şartları!

Üniversitelere personel alımı ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kamu kurumları ve üniversiteler kadrolarını güçlendirmek için sık sık yeni ilanlar yayınlıyor. Birçok kurumdan da personel alımı ilanı geliyor. Son olarak üniversitelerden peş peşe sağlık personeli alımı ilanı yayınlandı. Lise ve üniversite mezunu olan kişilerin başvurabileceği ilanlar branşlara göre farklılık gösteriyor. Alınacak personeller sözleşmeli ve kadrolu olarak iş başı yapacak. Peki, personel alımı başvuru şartları nelerdir?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Ankara Üniversitesi lise, önlisans ve lisans mezunu 557 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayınlanan Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına göre hemşire, eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, biyolog ve sağlık teknikeri kadrolarına alım yapılacak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesine göre Ankara Üniversitesi'ne 412 hemşire, 110 sağlık teknikeri, 7 biyolog, 2 psikolog, 3 diyetisyen 5 eczacı, 6 fizyoterapist, 9 laborant ve 3 Perfüzyon teknikeri kadrolarında toplam 557 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacak.