20 bin atama için başvuru bugün bitiyor

'nca (MEB)ataması yapılacak sözleşmeliöğretmen kadrosu içinbaşvurular bugün sonaerecek. Başvurular elektronikortamda 'https://ilkatama.meb.gov.tr' adresindenyapılacak. Bakanlık,kadrosu için ön başvuruve sözlü sınav merkezitercihlerinikadar alacak. Adayların sözlüsınava alınacakları sınavmerkezleri 22 Haziran'dailan edilecek. Sözlü sınavlar,6-25 Temmuz'da yapılacak.Sözlü sınav sonuçları ise 28Temmuz'da duyurulacak. Bukapsamda sonuçlara itirazlar,4-7 Ağustos'ta alınacak.Bu itirazların sonuçları 10Ağustos'ta ilan edilecek.Atama tercihleri 28-31Ağustos'ta alınacak, atamasonuçları iseBakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. 20 bin kadrodan 90'ı milli sporcuların atamaları için kullanılacak.