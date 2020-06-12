20 bin atama için başvuru bugün bitiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular bugün sona erecek. Başvurular elektronik ortamda 'https://ilkatama. meb.gov.tr' adresinden yapılacak. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini saat 23.59'a kadar alacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak. Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. 20 bin kadrodan 90'ı milli sporcuların atamaları için kullanılacak.