Şimdi al, sonra öde

Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı- Halk GYO imzasıyla sunulan Evora İzmir projesi, yeni bir dönemece girdi. Emlak Konut GYO'nun başlattığı 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasındaki fırsatlar, Evora İzmir'de de uygulanıyor. Buna göre; Alsancak'taki projeden daire almak isteyenler, yüzde 10 indirim avantajıyla satış ofisine girecek. Beğendikleri daireyi seçenler yüzde 5 peşinat ödeyecek. Üçüncü yıldan itibaren başlayacak taksit ödemeleri, 180 aya varan vade ve düşük vade oranlarıyla belirlenecek. Peşinatın yüzde 15'lik kısmı 24'üncü ayda ara ödeme olarak yapılacak.
KARMA KONSEPT
Evora İzmir'de 510 adet 1+1, 174 tane 2+1, 250 tane 3+1, 74 tane 4+1 ve 14 tane de 5+1 konut ve home ofis var. Proje; otel, tiyatro ve çok amaçlı konferans salonu, bin 407 araçlık kapalı otopark, cami ve ticari üniteleri de kapsayan toplam bin 63 adet bağımsız bölümden oluşuyor.
İzmir Alsancak'ta karma konseptte yapılan Evora İzmir projesinde yüzde 5 peşinatla daire alınabilirken, taksit ödemeleri ise 25 ay sonra başlıyor...
DURBAKAYIM: YENI NORMALE UYGUN
Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, pandemi süreciyle ön plana çıkan geniş daire konseptinin Evora İzmir'de de kendini göstereceğini belirterek, şöyle konuştu: "Proje kapsamındaki büyük daire sayısı, projenin yüzde 40'ı civarında olacak. Çok amaçlı bir proje olarak tasarlanan Evora İzmir'de yaşam alanları, yoğun iş temposunun yaşanacağı alanlardan ayrıştırıldı."
BEKİN: İZMİR'E DEĞER KATACAĞIZ
HALK GYO Genel Müdür Vekili Erdal Bekin, Evora İzmir projesiyle 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasının parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "İzmir'e daha fazla değer katacağına inandığımız projemizi halkımızın beğenisine sunarken, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
KARMA KONSEPT
Evora İzmir'de 510 adet 1+1, 174 tane 2+1, 250 tane 3+1, 74 tane 4+1 ve 14 tane de 5+1 konut ve home ofis var. Proje; otel, tiyatro ve çok amaçlı konferans salonu, bin 407 araçlık kapalı otopark, cami ve ticari üniteleri de kapsayan toplam bin 63 adet bağımsız bölümden oluşuyor.
İzmir Alsancak'ta karma konseptte yapılan Evora İzmir projesinde yüzde 5 peşinatla daire alınabilirken, taksit ödemeleri ise 25 ay sonra başlıyor...
DURBAKAYIM: YENI NORMALE UYGUN
Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, pandemi süreciyle ön plana çıkan geniş daire konseptinin Evora İzmir'de de kendini göstereceğini belirterek, şöyle konuştu: "Proje kapsamındaki büyük daire sayısı, projenin yüzde 40'ı civarında olacak. Çok amaçlı bir proje olarak tasarlanan Evora İzmir'de yaşam alanları, yoğun iş temposunun yaşanacağı alanlardan ayrıştırıldı."
BEKİN: İZMİR'E DEĞER KATACAĞIZ
HALK GYO Genel Müdür Vekili Erdal Bekin, Evora İzmir projesiyle 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasının parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "İzmir'e daha fazla değer katacağına inandığımız projemizi halkımızın beğenisine sunarken, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.