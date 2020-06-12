Şimdi al, sonra öde

güvencesi veimzasıyla sunulanprojesi, yenibir dönemece girdi.'nun başlattığıkampanyasındaki fırsatlar, Evoraİzmir'de de uygulanıyor. Bunagöre; Alsancak'taki projedendaire almak isteyenler, yüzde10 indirim avantajıyla satışofisine girecek. Beğendikleridaireyi seçenler yüzde 5 peşinatödeyecek. Üçüncü yıldan itibarenbaşlayacak taksit ödemeleri, 180aya varan vade ve düşük vadeoranlarıyla belirlenecek. Peşinatınyüzde 15'lik kısmı 24'üncü aydaara ödeme olarak yapılacak.Evora İzmir'de 510 adet 1+1, 174 tane 2+1, 250 tane 3+1, 74 tane 4+1 ve 14 tane de 5+1 konut ve home ofis var. Proje; otel, tiyatro ve çok amaçlı konferans salonu, bin 407 araçlık kapalı otopark, cami ve ticari üniteleri de kapsayan toplam bin 63 adet bağımsız bölümden oluşuyor.pandemisüreciyle ön plana çıkangeniş daire konseptinin Evoraİzmir'de de kendini göstereceğinibelirterek, şöyle konuştu:"Proje kapsamındakibüyük daire sayısı, projeninyüzde 40'ı civarında olacak.Çok amaçlı bir proje olarak tasarlanan Evoraİzmir'de yaşam alanları, yoğun iş temposununyaşanacağı alanlardan ayrıştırıldı."Evora İzmirprojesiyle 'Hayallerini ErtelemeTürkiye' kampanyasınınparçası olmaktan büyük mutlulukduyduklarını belirterek,"İzmir'e daha fazla değerkatacağına inandığımız projemizihalkımızın beğenisinesunarken, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdekidönemde de ülkemize ve milletimizehizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.