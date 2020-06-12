İkinci elde yeni vurgun

el oto piyasasının tekrar canlanmasıyla dolandırıcılar ve fiyatları yükselten fırsatçılar ortaya çıktı. Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı, kapora dolandırıcılığı dışında vatandaşların yeni bir yöntemle mağdur edildiğini söyledi. Koçal, "İnternetteki ilan için arayana 'aracı göndereceğim, beğenirseniz alırsınız, hesabınızın ekran görüntüsünü atın' deniliyor. Kimlik bilgilerine ulaşılarak hesap boşaltılıyor. 100 kişinin bu yolla dolandırıldığı, 10 milyon lira vurgun yapıldığı düşünülüyor" dedi.