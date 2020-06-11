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    • Ekonomi
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    • 11.06.2020 12:08
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    Tamamen , Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'ndan sertifika verildi

    firması 'ın ürettiği "" isimli uçağın, Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'ndan () sertifika alan dünyada tamamen elektrikli ilk uçak olduğu açıklandı. 76 beygir gücünde bir elektrik motor ile çalışan Velis Electro'nun seyir hızı saatte 170 kilometre...

    Tamamen elektrikli ilk uçakta yeni gelişme

    EASA'dan yapılan açıklamada, tamamen elektrikli uçak kategorisinde dünya çapında ilk sertifikanın da Velis Electro'ya verildiği belirtildi.

    Sertifikanın, çevresel olarak sürdürülebilir havacılık arayışında önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, Velis Electro'nun 2 kişilik olduğu ve pilot eğitimi için tasarlandığı bildirildi.

    Açıklamada, sertifikasyonun 3 yıldan kısa bir sürede tamamlandığı aktarıldı.

    Velis Electro'nun, 76 beygir gücünde bir elektrik motor ile çalıştığı ve seyir hızının saatte 170 kilometre olduğu bildirildi.

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