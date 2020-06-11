Türkiye'de bir yandan da düğün sezonu yaklaşmasıyla altın ön plana çıkmaya başladı. Bunun yanında yastık altında dövizi olan vatandaşlar dövizin durumunu merak ediyor. ANZ Banking'e göre altının fiyatı risk iştahındaki iyileşmeye rağmen yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir. Australia & New Zealand Banking Ltd.'ye göre altın, risk iştahındaki iyileşmenin güvenli varlıklar için olumsuz olmasına karşın yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir. Çeyrek altın 594 TL 'den alınıp 599 TL 'ye satılıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 2371 TL. Satış fiyatı 2392 TL civarında. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.