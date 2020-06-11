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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 10:14
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    • 12.06.2020 10:14
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    "O tarihlerde rekor seviyede olacak" yla ilgili flaş tahmin yapıldı: Uzmandan

    Koronavirüsün etkisiyle küresel ekonominin yerle bir olmasıyla birlikte faizler düşünce yatırımcılar arayışa girdi. Özellikle son dönemde vatandaşların gözdesi durumuna gelen borsa rekor üstüne rekor kırdı. Peki borsadaki (BIST 100) yükseliş sürecek mi? Altındaki beklenti yükseliş mi düşüş mü? Müdürü , döviz, borsa ve altının seyrini A Haber'de değerlendirerek, vatandaşların yatırımları için önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin yapıldı: O tarihlerde...

    Türkiye'de bir yandan da düğün sezonu yaklaşmasıyla altın ön plana çıkmaya başladı. Bunun yanında yastık altında dövizi olan vatandaşlar dövizin durumunu merak ediyor. ANZ Banking'e göre altının fiyatı risk iştahındaki iyileşmeye rağmen yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir. Australia & New Zealand Banking Ltd.'ye göre altın, risk iştahındaki iyileşmenin güvenli varlıklar için olumsuz olmasına karşın yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir. Çeyrek altın 594 TL 'den alınıp 599 TL 'ye satılıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 2371 TL. Satış fiyatı 2392 TL civarında. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    Haberler Ekonomi "O tarihlerde rekor seviyede olacak" Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin yapıldı: Uzmandan altın yorumları
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