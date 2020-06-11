Teknik olarak incelendiğinde ise, altının onsunda son dönemde gerçekleşen sıkışmanın yukarı yönlü kırılmasının daha muhtemel olduğunu ifade ederek ilerleyen zamanlar için altının onsunda 1800 dolarlı fiyatların çok uzak bir ihtimal olmadığını sözlerine ekledi.