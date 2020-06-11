



"ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Petrol arama faaliyetlerinin Türkiye ile Libya arasında imzalana münhasır ekonomik bölgede gerçekleşeceğini aktaran Prof. Dr. Aybar, "TPAO Libya'da petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu. Ruhsat başvurusu Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu münhasır ekonomik bölge için yapıldı. Arama ve sondaj çalışması o bölgede yapılacak. Türkiye, Doğu Akdeniz'de özellikle son zamanlarda geliştirmiş olduğu petrol arama ve sondaj çalışmaları kabiliyetini Libya'daki o bölgeye de taşıdı" diye konuştu.

"DOĞU AKDENİZ'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Hafter güçleri ve onu destekleyen Rusya, Mısır, İsrail, Yunanistan gibi ülkelerin silahlı çatışmada ve sahada gücünü kaybetmesi ve geriye çekilmesiyle Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de belirleyecek yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Aybar, "Yeni dönemin başlaması barışçıl bir ortama geçilmesi, anayasal birtakım çalışmaların yapılacak olması ve uluslararası diplomatik girişimlerin gelişecek olması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"KAYNAKLAR LİBYA HALKININ ÇIKARLARI İÇİN KULLANILMALI"

Petrol ve doğalgaz kaynaklarının nasıl kullanılacağı konusunda değerlendirme yapan Ekonomist Prof. Dr. Aybar, "Bütün bu gelişmeler iktisadi alanda da kendini gösterecektir. Libya'nın kaynaklarını kimler kullanacak? Libya halkı iç savaş ve parçalanmışlığın sona ermesiyle kendi kaynaklarına ne kadar hükmedecekler ve bu kaynakları kendi çıkarlarına kullanacaklar? Bu kaynaklar hangi ortak ülke ile kullanılacak? İşte bu noktada Türkiye özellikle Libya'nın zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarını halkının çıkarları için kullanması amacıyla askeri ve diplomatik alanda olduğu gibi iktisadi alanda da birtakım projeler hayata geçirmek üzere harekete geçiyor, TPAO'nun başvurusu o yüzden çok önemli" dedi.