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    • Ekonomi
    • 11.06.2020 12:46
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    • 11.06.2020 12:46
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    Son dakika: İngiliz şirketi 'dan flaş karar! 5 bin kişiyi işten çıkaracak

    Son dakika haberine göre İngiliz şirketi , 5 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Centrica hali hazırda toplam 27 bin kişiye sağlıyor.

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    British Gas'ın da bağlı bulunduğu 'dan yapılan açıklamada, şirketin çöküşünün önlenmesi için bu yıl içerisinde toplam 5 bin kişinin işine son verileceği bildirildi.

    Şirketin açıklamasında kararına gerekçe olarak, 2019 yılında zarar edilmesi, fiyatlarında uygulanan üst limit ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüş gerekçe olarak gösterildi.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Centrica Üst Yöneticisi Chris O'Shea, şirketteki işten çıkarmalarının yaklaşık yarısının yönetim birimlerinden yapılacağını söyledi.

    Centrica hali hazırda toplam 27 bin kişiye sağlıyor.

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