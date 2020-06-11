"KREDİ ALARAK BORSAYA GİRMEK ÇOK YANLIŞ"

Son dönemde bankadan kredi alarak borsaya girenlerin sayısında artış olduğunu vurgulayan Erdem, bu durumun çok yanlış olduğunu ifade etti. Uzman isim yatırımcıların kredi alarak değil, tasarruflarının bir kısmıyla borsaya girmesinin mantıklı olduğu savundu.

Borsanın oyun oynanacak bir yer olmadığını ifade eden Erdem, "Hisse senetleri orta-uzun vadede bir yatırım aracı olarak kullanılmalı" dedi. Ayrıca sosyal medyadan tavsiye alarak yatırım yapmanın yanlış olduğunu ifade eden Erdem, yatırımcıları maddi kayba karşı uyardı.