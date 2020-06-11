



Tarım sigortası kapsamında olan afetlerle ilgili TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık muallak hasarlar dahil 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek. Ekspertiz çalışmalarının bitirilmesinden sonra hasar tazminat ödemeleri yapılacak" ifadesini kullandı. Bakan Pakdemirli, tarım sigortası kapsamında olan riskler için TARSİM hasar raporu ile tarım sigortası kapsamına girmeyen afetler için ise üreticilerin, İl İlçe Hasar Tespit Komisyonu raporuyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurarak, tarımsal kredi borçlarını erteletebileceğini ya da taksitlendirebileceğini belirtti.