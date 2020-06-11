Koronavirüs salgını nedeniyle yarı kapasiteyle çalışan şehirler arası otobüslerde bilet fiyatları da iki katını aşmıştı.

Ulaştırma Bakanlığı bilet fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşın zorda kalmaması için tebliğ hazırladı.

Söz konusu tebliğ kapsamında otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında düşüş öngörülüyor.

Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayınlandığı gün de yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Düzenleme sonrası bilet fiyatları da salgın öncesine geri dönmüş olacak.