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    • 11.06.2020 10:03
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    Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! geliyor!

    Son dakika haberleri... otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında indirim öngören tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde 'de yayımlanması ve yayınlandığı gün de yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

    Milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 40 indirim geliyor!

    Koronavirüs salgını nedeniyle yarı kapasiteyle çalışan şehirler arası otobüslerde bilet fiyatları da iki katını aşmıştı.

    bilet fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşın zorda kalmaması için tebliğ hazırladı.

    Söz konusu tebliğ kapsamında otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında düşüş öngörülüyor.

    Tebliğin birkaç gün içinde 'de yayımlanması ve yayınlandığı gün de yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

    Düzenleme sonrası bilet fiyatları da salgın öncesine geri dönmüş olacak.

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