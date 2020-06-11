Galerilerde ve oto pazarlarında internetten daha uygun araç olacağına inandığını ifade eden Yanık, "Sadece internet baz alındığı müddetçe bu araba piyasası yükselecek. Ayrıca sadece fotoğraftan gördüğünüz araç için kaparo vermeyin. Alacağınız aracı mutlaka işten anlayan, bu işin uzmanı olan yerlere gösterin." diye konuştu.

İkinci el araç firması sahibi Turgay Çay da taşıt kredisi desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşlerinin durma noktasına geldiği bu süreçte açıklanan kredi paketinin, sıkıntılarını gidereceğini vurgulayan Çay, şunları kaydetti:

"Kredilerin satışlara bir etkisi ve katkısı olacaktır. Piyasanın canlanmasını umuyoruz. Şu an çok güzel bir hareketlilik var. Krediler açıklanınca daha da talep ve yoğunluk olmaya başladı. İnsanlar galerilere gelip araçları ve fiyatları soruyorlar. Şu anda galericiler çarşısına bir hareketlilik geldi. Yılın ikinci yarısından umutluyuz. Devletimizin açıkladığı taşıt kredileriyle yılı iyi kapatacağız diye düşünüyoruz."