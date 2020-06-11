Tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman uygulanacak sorusunun yanıtı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde salı günü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan 'tamamlayıcı emeklilik sigortası' hakkında önemli bir detayı vatandaşlarla paylaştı. Peki, tamamlayıcı emeklilik sigortası nedir? Tamamlayıcı emeklilik sigortası nasıl olacak, kimleri kapsayacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİGORTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlatıyoruz. İlave emeklilik desteği alınmasını da sağlayacağız. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin istihdam kalkanı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sigortasını 2022'de devreye sokacağız. Milli ve yerli sanayide yüzde 20 gibi bir güce sahipken bunu yüzde 70'e çıkardık." ifadelerini kullandı.