Güneşten 4 milyar TL'lik katkı

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, ekimde yapılması planlanan ve daha avantajlı tekliflerin geleceği düşüncesiyle bu yılın ilk çeyreğine ertelenen, kapasiteleri 10-50 megavat arasında değişen toplam 1.000 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin yaklaşık 4 milyar liralık yatırım çekeceğini söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre salgında ikinci dalganın yaşanması ya da vaka sayısının artması durumunda genişletilecek tedbirlerin, söz konusu ihalelerin yeniden ertelenmesi kaygısını beraberinde getirdiğini aktaran Kaleli, şunları kaydetti: Rekabetçi fiyatların oluşacağı, yatırımcı profilinin küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı da kapsayacağı projeler için her sene benzer kapasitelerle ihaleler açılmasını umuyoruz.