24 ay geri ödemesiz 0,79 kar oranı… Kuveyt Türk’ten konut kredisi müjdesi! İşte başvuru şartları!

Kuveyt Türk'ten konut kredisi müjdesi! 24 ay geri ödemesiz 0,79 kar oranıyla Kuveyt Türk'ten müşterilerine müjde geldi. Bankadan yapılan açıklamada; Emlak Konut GYO ile anlaşma yapıldığı duyuruldu. Böylelikle ev almak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanacak. Emlak Konut GYO ile anlaşma imzalayan Kuveyt Türk, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 180 aya varan vade seçenekleri ve aylık 0,79 kar oranıyla müşterilerine konut finansmanı kullanma imkanı sunuyor. Peki, Kuveyt Türk konut kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

KUVEYT TÜRK KREDİ ŞARTLARI

Kuveyt Türk ve Emlak Konut GYO, iş birliği kapsamında, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 180 aya varan vade seçenekleri ve aylık 0,79 kar oranıyla ev sahibi olmayı mümkün kılan bir kampanya başlattı.