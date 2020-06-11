Fındıkta yüzleri güldüren gelişme! Rekor kırıldı

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Türkiye'nin, 2019-2020 sezonu tamamlamadan tüm zamanların sezonluk rekoruna ulaşarak 302 bin ton iç fındık ihracatını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2019-2020 ihracat sezonunun tamamlanmasına 2,5 aydan fazla bir zaman olmasına rağmen ihracat rakamının 302 bin tona ulaştığını belirtti.

Bu ihracat karşılığında 2 milyar doları aşkın döviz girdisi sağlandığına işaret eden Sevinç, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2019-2020 sezonu tamamlanmadan tüm zamanların sezonluk rekoruna ulaşarak 302 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleştirdi. Bizim sezon başındaki hedefimiz ve hesabımız 320-330 bin ton civarında iç fındık ihracatıydı ancak gidişat bunun 340 bin tona ulaşabileceğini gösteriyor. Unutmayalım ki bu kadar ihracatın en önemli etkenlerinin başında geçen yılın 800 bin tonluk rekoltesi gelmektedir. Demek ki fındığın alfabesi üretmektir. Üretmekten korkmayalım. Çok ürün, çok kazanç demektir."

Türkiye'nin bu zamana denk en fazla fındık ihraç ettiği sezon, 301 bin 193 ton ile 2012-2013 sezonu olmuştu. Senelik bazda ise 319 bin 772 ton ile 2019 en fazla fındık ihraç edilen yıl olarak kayıtlara geçmişti.