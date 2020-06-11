İKİNCİ EL ONLİNE OTODA FİYATLAR DA SATIŞLAR DA ARTTI

İkinci el online pazarda mayıs ayında araç fiyatlarında nisan ayına kıyasla yüzde 2, satış adetlerinde ise geçen aya göre yüzde 38 artış gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, mayıs ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.

Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 17, geçen aya göre yüzde 38'lik artış gözlemlendi.

2020 yılı ilk beş aylık dönemde (ocak-mayıs 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet oldu. Geçen sene aynı dönemde 715 bin 748 adet satış gerçekleşmişti