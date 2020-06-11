Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, sondaj gemisindeki çalışmaların çok iyi gittiğini belirterek "Çalışmalar fevkalade iyi gidiyor. Dün itibariyle son kule de yerine yerleştirildi. Hedefe gitme noktasında şu andaki program gayet güzel işlemeye devam ediyor. Herhangi bir aksama eksik bir şey olmadığını limanımız tarafından da çok iyi hizmet aldıklarını kendileri bize ifade ettiler. Biz zaten bu durumdan vazife çıkartarak hiçbir aksaklığa meydan vermemek üzere kendimizi görevli addettik. Biz Fatih Sondaj Gemimizle gurur duyuyoruz. Limanımızdan ağırlamaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz" dedi.