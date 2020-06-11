2020 EGM bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

2020 bekçi alımı ilanı için gözler EGM'ye çevrildi. Bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar bekçi alımı ilanlarını araştırıyor. Bu yıl 30 bin kişiye tamamlanacak alımlar nedeniyle yoğun bir başvuru dönemi olması bekleniyor. Peki, bekçi alımı ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Lise mezunu bekçi maaşı 4.527 TL olarak belirlendi. Eğer bekçi olursanız ve öğrenim düzeyiniz liseyse bu maaşla göreve başlayacaksınız. İşte, 2020 bekçi alımına ilişkin merak edilen bilgiler…
2020 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.
Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.
Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.
Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımının ne zaman yapılacağına ilişkin bir duyuru henüz yayınlanmadı. Duyuru yapılması halinde haberimizden öğrenebileceksiniz.
EN AZ 1000-1500
Bakan Soylu, EGM bünyesinde 1000-1500 kadrosu kaldığını , ancak yeni kadro ihdası ile birlikte 10 bin civarında yeni alım yapabileceklerini söylemişti. Bu açıklama , yeni bekçi alımı bekleyen adayları heyecanlandırdı. Bu açıklama sonrası adaylar, yeni dönem bekçi alımı ilanının ne zaman geleceğini , başvuru şatlarında mezuniyetin değişip değişmeyeceğini araştırmaya başladı.
MEZUNİYET ŞARTI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
On binlerce aday, en az lise olan mezuniyet şartının ilkokul yapılmasını istiyordu. TBMM 'den bu konuda bir açıklama geldi. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM 'de yaptığı konuşmada bekçilerin en az lise mezunları arasından alınacağını söyledi. Güvenç, "Ve yeni gelişen şartlarda yetişmiş, en az lise mezunu, bölgede oturan, bölgeyi iyi bilen insanların istihdamıyla hiç şüphemiz yok" dedi.