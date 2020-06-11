Emekliye çifte maaş | İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları





Sistemle gelecek ikinci maaş, gelirdeki düşüşü önleyecek. Tamamlayıcı emeklilik birçok ülkede farklı şekillerde uygulanıyor. Ülkemizde de 2017'de otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başlatıldı. Ancak bu sisteme girmek zorunlu; kalmak isteğe bağlı. İlk düşünülen sistemde zorunluluk esas alınacak. Çalışanlar kazançlarına göre bütçesini sarsmadan birikim yapacak, devlet ve işveren katkısı da olacak. Bir diğer model ise riskli, yıpranma payı yüksek olan mesleklere yönelik uygulanan emeklilik sistemi.