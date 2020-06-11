Emekliye çifte maaş | İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları

İstihdam Kalkanı ile işsizliğin önüne geçecek ve istihdamı koruyarak yeni işçi alımını teşvik edecek adımlar atılırken, tamamlayıcı emeklilik de yaşlılıkta gelirleri artıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bu sistem sayesinde çalışanlar emeklilikte iki maaş birden alacak. Başkan Erdoğan'ın 'devletin elini taşın altına koyacağını' söylemesi, primlerde destek olunacağının da işaretini verdi. Üstelik ikinci emeklilik kamu emekliliğine göre daha kısa sürede gerçekleşecek.
GELİRLER DÜŞMEYECEK
Tamamlayıcı emeklilikte uygulanan sisteme göre 10 yıl 56 yaş ile emeklilik olacak ve maaş ödenecek. Şimdi SGK sistemine giren bir kadın 58, erkek ise 61 yaşında 20 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Tamamlayıcı emeklilik, çalışanların emekli olduklarında gelirlerinde meydana gelebilecek düşmeleri önleyici bir tedbir olarak görünüyor.
Sistemle gelecek ikinci maaş, gelirdeki düşüşü önleyecek. Tamamlayıcı emeklilik birçok ülkede farklı şekillerde uygulanıyor. Ülkemizde de 2017'de otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başlatıldı. Ancak bu sisteme girmek zorunlu; kalmak isteğe bağlı. İlk düşünülen sistemde zorunluluk esas alınacak. Çalışanlar kazançlarına göre bütçesini sarsmadan birikim yapacak, devlet ve işveren katkısı da olacak. Bir diğer model ise riskli, yıpranma payı yüksek olan mesleklere yönelik uygulanan emeklilik sistemi.
DÜNYADA NASIL?
■ İngiltere: Zorunlu sosyal güvenlik dışında işverenler kanalıyla işleyen mesleki emeklilik ve bireysel emeklilik bulunuyor.
MACARİSTAN: Zorunluluk esasıyla ve tümüyle çalışanların katkılarıyla finanse edilen bireysel emeklilik hesaplarına dayalı emeklilik fonları bulunuyor.
ARJANTİN: Devletin sosyal güvenlik sistemi dışında emeklilik fonu yöneticileri tarafından işletilen bireysel emeklilik sistemi bulunuyor.
FİNLANDİYA: Kazanç ve prime odaklı bir tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye sokuldu.
ŞİLİ: Özellikle düşük gelirli çalışanların yeterli emekli aylığı alabilmesi için tamamlayıcı emeklilik hayata geçirildi.
DANİMARKA: Zorunlu sosyal güvenlik sisteminin yanında bir de zorunlu tamamlayıcı emeklilik uyguluyor.
İTALYA: Mesleki tamamlayıcı emeklilik sigortası uygulanıyor.
TAZMİNATA GARANTİ
Tamamlayıcı emeklilik, 'kıdemde fonlu sistem' ile uyumlu hale getirilecek. Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminat sistemi kurulacak. Bu fon da BES ile entegre hale getirilecek. Masaya konulan bütün formüllere göre, mevcut kıdem hakkı saklı kalacak.
HAZAL ATEŞ