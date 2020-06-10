Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Hangi İşlemleri Yapmaktadır?

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri aracılığıyla yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

• Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesabınızla alakalı diğer işlemler (bakiye sorgulama, hesap hareketleri…vs),

• Para transferi işlemleri,

• Döviz alım-satım, altın alım-satım gibi yatırım ile alakalı işlemler,

• Kredi kartınızla alakalı kayıp bildirimi, kart yenileme, borç sorgulama, borç taksitlendirme gibi işlemler,

• OGS ya da HGS ile alakalı tüm işlemler,

• Ziraat Bankası ile alakalı kullandığınız tüm ürünlere ait şifre işlemleri,

• Fatura, ceza, prim, harç gibi ödeme işlemleri,

• İnternet bankacılığınızla alakalı işlemler,

• Ürünler hakkında bilgi alma.

Ziraat Bankası Sesli Yanıt Sistemi

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numaralarından 0850 220 00 00 aranarak sesli yanıt sistemini kullanabilir, işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.