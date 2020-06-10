Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları her daim en fazla aratılanlar arasına girmiş durumdadır. Bu anlamda 2020 yılında uzman erbaş alımı var mı sorusu oldukça revaçta yer almaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temnin Sistemi üzerinden duyuru yapıldı. Yayımlanan duyuruda uzman erbaş durum bilgilendirmesine yer verildi. Bilindiği üzere jandarma 2019 yılı uzman erbaş alımında 3 grup mülakatlara girmişti. 4 'üncü grup ise hala mülakat tarihi duyurusu bekliyor. Seçim aşamalarına girip başarılı olan ve atama bekleyen 1. 2. 3 'üncü grup adaylarını ilgilendiren duyuru az önce yayımlandı. Yeni uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
YENİ UZMAN ERBAŞ ALINACAK
Atamaların yapılması ve uzman erbaşların eğitimlere başlaması sonrası 4'üncü grup ile yeni uzman erbaş alımı süreçlerinin başlaması bekleniyor.
3 DUYURU YAYIMLANDI
Bilindiği üzere jandarma 2019 yılı uzman erbaş alımında 3 grup mülakatlara girmişti. 4 'üncü grup ise hala mülakat tarihi duyurusu bekliyor. Seçim aşamalarına girip başarılı olan ve atama bekleyen 1. 2. 3 'üncü grup adaylarını ilgilendiren duyuru az önce yayımlandı. Yayımlanan duyurular şu şekilde:
2019-1 DÖNEM III.GRUP (EKİM 2019) UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ DURUMUNA İLİŞKİN GÜNCELLEME DUYURUSU
2019-1 DÖNEM II.GRUP (TEMMUZ 2019) UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ DURUMUNA İLİŞKİN GÜNCELLEME DUYURUSU
2019-1 DÖNEM I.GRUP (MAYIS 2019) UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ DURUMUNA İLİŞKİN GÜNCELLEME DUYURUSU
JANDARMA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
2. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
3. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
4. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
5. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak
6. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
7. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
8. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar
9. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
10. Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.
11. Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Kanunu 28/1A değişiklik)
UZMAN ERBAŞ NEDİR?
Uzman erbaşlar, askerliğinde çavuş olarak görev yapmadıysa başlayacağı ilk rütbe uzman onbaşıdır. Askerlik yapmayanlar uzman erbaş olamaz diye bir şey yoktur. Uzman erbaşlar, sözleşmeli personellerdir. Tüm TSK personelinin sahip olduğu haklara onlar da sahiptirler. 45 yaşına kadar çalışma süreleri vardır. 45 yaşını doldurdukları zaman uzman erbaş olarak değil de askeriyede sivil memur olarak emeklilik gününü beklerler. Uzman erbaşların maaşı 2200-5000 arasında değişmektedir. Kıdem ve görev yeri gibi unsurlar maaş artımında etkili olur. Doğu ve hudut bölgelerinde görev yapan uzman erbaşlar maaşlarına ilave tazminat alır.