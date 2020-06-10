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    • Ekonomi
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    • 10.06.2020 21:43
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 10 Haziran'ı yüzde 0,50 değer kazancıyla 109.778,94 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 10 Haziran'ı yüzde 0,50 değer kazancıyla 109.778,94 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bizim Mağazaları 17,50 18,02 -2,89
    Gübre Fabrikaları 25,00 25,56 -2,19
    İpek Doğal Enerji 14,41 14,67 -1,77
    Koç Holding 17,20 17,50 -1,71
    Klimasan Klima 16,17 16,40 -1,40
    Enerjisa Enerji 8,14 8,25 -1,33
    Zorlu Enerji 1,59 1,61 -1,24
    Logo Yazılım 71,90 72,50 -0,83
    Çelebi 83,20 83,85 -0,78
    Albaraka Türk 1,50 1,51 -0,66
    Aygaz 11,13 11,20 -0,62
    Hektaş 14,49 14,57 -0,55
    Enka İnşaat 5,55 5,58 -0,54
    Ege Endüstri 573,50 576,50 -0,52
    Karsan Otomotiv 2,02 2,03 -0,49
    Bim Mağazalar 64,70 65,00 -0,46
    Tat Gıda 8,90 8,92 -0,22
    Sabancı Holding 9,02 9,04 -0,22
    Brisa 10,90 10,92 -0,18
    Deva Holding 18,02 18,05 -0,17

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