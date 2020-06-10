Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Haziran'ı yüzde 0,50 değer kazancıyla 109.778,94 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|17,50
|18,02
|-2,89
|Gübre Fabrikaları
|25,00
|25,56
|-2,19
|İpek Doğal Enerji
|14,41
|14,67
|-1,77
|Koç Holding
|17,20
|17,50
|-1,71
|Klimasan Klima
|16,17
|16,40
|-1,40
|Enerjisa Enerji
|8,14
|8,25
|-1,33
|Zorlu Enerji
|1,59
|1,61
|-1,24
|Logo Yazılım
|71,90
|72,50
|-0,83
|Çelebi
|83,20
|83,85
|-0,78
|Albaraka Türk
|1,50
|1,51
|-0,66
|Aygaz
|11,13
|11,20
|-0,62
|Hektaş
|14,49
|14,57
|-0,55
|Enka İnşaat
|5,55
|5,58
|-0,54
|Ege Endüstri
|573,50
|576,50
|-0,52
|Karsan Otomotiv
|2,02
|2,03
|-0,49
|Bim Mağazalar
|64,70
|65,00
|-0,46
|Tat Gıda
|8,90
|8,92
|-0,22
|Sabancı Holding
|9,02
|9,04
|-0,22
|Brisa
|10,90
|10,92
|-0,18
|Deva Holding
|18,02
|18,05
|-0,17