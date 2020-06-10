Şimdi alın 2. yıl ödemeye başlayın! Sıfır konutta 0.64 faiz oranı… Konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını düşürdü, kredilere talep patladı. Sıfır ve ikinci el konutlarda 12 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuldu. Kamu bankaları hazırladığı yeni kredi paketlerle ekonomiye can suyu veriyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar da bu fırsatlardan faydalanmak istiyor. Vatandaşlardan bazıları kiradan kurtulmak isterken bazıları da konut alarak yatırım yapmak istiyor. Sıfır konutlar için faiz oranı da 0.64 olarak belirlendi. Krediyle birlikte konut alacak kişiler 12 ay sonra ödeme yapmaya başlayacak.

FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.