Şimdi alın 2. yıl ödemeye başlayın! Sıfır konutta 0.64 faiz oranı… Konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını düşürdü, kredilere talep patladı. Sıfır ve ikinci el konutlarda 12 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuldu. Kamu bankaları hazırladığı yeni kredi paketlerle ekonomiye can suyu veriyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar da bu fırsatlardan faydalanmak istiyor. Vatandaşlardan bazıları kiradan kurtulmak isterken bazıları da konut alarak yatırım yapmak istiyor. Sıfır konutlar için faiz oranı da 0.64 olarak belirlendi. Krediyle birlikte konut alacak kişiler 12 ay sonra ödeme yapmaya başlayacak.
FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
12 AY GERİ ÖDEMESİZ
Yapılan açıklamaya göre, çekilen konut kredileri için yapılacak geri ödemeler 12 aydan sonra başlayacak. Ödeme yapılmayan dönemlerin kredi tutarları, seçilen vadeye göre kalan aylara eşit olarak paylaştırılıp ödenecek. Örneğin 48 ay vadeli bir şekilde bir konut kredisi çekilmiş ise, 12 ay geri ödemesiz dönemden sonra çekilen kredi tutarı kalan 36 ayda eşit miktarda ödenebilecek.
0.64 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA
Aşağıdaki tablolarda farklı tutarda krediler için farklı vade seçenekleriyle beraber 0.64 faizli konut kredisi hesaplamalarını görebilirsiniz. Size uygun olmayan tutar ve vadelerini hesaplamak için sitemizin sağ tarafında bulunan "kredi hesaplama" bölümünden konut kredisi sekmesini kullanabilirsiniz. Eğer mobilden sitemize girmişseniz kredi hesaplama bölümü en alttadır.
100.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
300.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
200.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
500.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
400.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kredi başvurusu yapacak bireyin minimum 18 yaşında olması gerekmektedir.
Kredi skorunun minimum orta derecede olması ve aktif olarak bankalarla alakalı adli bir dosyanın olmaması gerekmektedir.
Kredi tutarının %10'u kadar peşinat ödenmesi gerekmektedir.
Kredi çekilecek konutun sıfır olması gerekmektedir.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız.
Ön başvuru yapmadan aşağıda liste şeklinde verdiğimiz belgeleri hazırlayarak en yakın banka şubelerine gidip kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Üzerinde TC Kimlik numarasının bulunduğu Belge ( Kimlik veya ehliyet)
Kredi çekecek kişinin aylık gelirini kanıtlayan belgeler ( E-devlet Sgk çıktısı, Kira gelirleri veya farklı yatırımlardan elde edilen gelirlerin kanıtları vs.)
Konut tapusu
Evli olma durumuna göre eş rızasını gösteren belge
Kredi aşamasında dolduracağınız diğer belgeler banka tarafından temin edilmektedir. Spk tarafından uzman olarak kabul edilen gayrimenkul ekspertizinin değerlendirmesi sonucu, almak istediğiniz konutun değerinin %90'ı kadar kredi çekebilirsiniz. Ekspertiz banka tarafından yetkilendirilmektedir. Ekspertiz değerlendirme ücreti ekstra olarak kredi tutarına yansıtılabilir.
Kamu Bankalarından uyarı!
Kamu bankaları, finansman imkanını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamada, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulduğu ve 1 Haziran itibarıyla kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.
Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir." ifadelerine yer verildi.